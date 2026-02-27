Lärare Ma/NO till Forsheda skola
2026-02-27
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Vi söker lärare till Forsheda skola för undervisning i Ma/No.
Du som söker vill vara med och bidra till att eleverna upplever glädje, meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Vi vet att elever som trivs och mår bra också presterar bättre och vi har därför högt ställda förväntningar på såväl lärare som elever.
Forsheda skola är en 7 - 9 skola med ca 200 elever. Skolan har ändamålsenliga lokaler för ett gott lärande och kännetecknas av en trivsam, lugn och välkomnande atmosfär. Vi har ett bra samarbete mellan all personal och strävar mot att alla ska uppleva arbetsglädje. Forshedas elevhälsoteam är placerat på skolan vilket är en stor förmån för elevernas välbefinnande. I elevhälsoteamet inkluderas kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt rektor. En av våra målsättningar är att med hjälp av IKT-verktyg/kompensatoriska hjälpmedel tillsammans med det vanligt undervisningsmaterial öka kvaliteten, utveckla nya arbetsformer och öka lusten att lära.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du främst att undervisa i matematik i kombination med NO-ämnet. Det innefattar planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisning. Du kommer även att ingå i ett arbetslag med Ma/No-lärare samt vara klassföreståndare.Kvalifikationer
Du är behörig matematiklärare med behörighet i ytterligare ämne som ryms inom NO-ämnet. Du tar dig an lektionerna med kreativitet och engagemang och har förmåga att förmedla kunskap på ett tillgängligt och inkluderande sätt. I våra rekryteringar lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och ser att du precis som vi har ett stort engagemang för att utvecklas och trivas med att arbeta teaminriktat. I klassrummet är du tydlig och inspirerande med god struktur i lektionsupplägget. Klassföreståndarskap ingår i tjänsten.
- Legitimerad lärare.
- Vara en trygg pedagogisk ledare i klassrummet.
- God förmåga i svenska språket i tal och skrift.
- God förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser att du gärna bifogar personligt brev samt CV.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Forsheda skola Kontakt
Margaretha Marthasdotter-Larsson 0370/378112
