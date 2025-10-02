Lärare Ma/No åk 7-9
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
Tätort Nordväst består av Västervångskolan, resursskolan Borgen, anpassad grundskola och förskolorna Högalid, Fågelsången och Ajgeldingerska villan. Tätort Nordväst leds av en områdesrektor tillsammans med biträdande rektorer, administrativ chef och kökschef. Vårt mål är att skapa en röd tråd från förskola till skola.
I vårt rektorsområde sätter vi elevens lärande och arbetsglädje i fokus. Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra. Tätort nordväst har startat upp ett värdegrundsprojekt. Vi arbetar utifrån fem värdeord vilka är: Tillit, glädje, trygghet, gemenskap och allas lika värde.
Västervångskolan är en modern F-9 skola där elever och pedagoger tillsammans varit drivande och delaktiga i att inreda skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. Skolan ligger i en expanderande del av Trelleborg och hos oss har ca 900 elever sin arbetsplats.
Läs gärna mer om vårt rektorsområde på hemsidan.
Du välkomnas av ett glatt gäng med god sammanhållning. Vi hjälper varandra i alla lägen och vi har nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som lärare i matematik och no-ämnena undervisar du elever i årskurs 7-9. Du samarbetar med övriga lärare. Din tillhörighet finns i team 7-9 och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för elevernas trygghet, trivsel och mående i samarbete med vårt elevhälsoteam. Vi har varje vecka särskild tid avsatt för skolutveckling i ämnesgrupper. I uppdraget ingår det att vara klassmentor och att delta i arbetslagsarbetet.
Som lärare på Västervångskolan är du med och påverkar, utvecklar och tar fram nya arbetssätt för att hela tiden utveckla matematik- och no-ämnena. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Vidare skapar du en god samverkan med vårdnadshavare, och du deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och no-ämnena åk 7-9.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är en utvecklingsinriktad, handlingskraftig och entusiasmerande person som genom din kreativitet utvecklar goda lärandemiljöer. Du har förutom ämneskunskaper även en god didaktisk förmåga, som visar sig i din tydliga lektionsstruktur och genom att du är en självklar ledare i klassrummet. Du får med dig eleverna, och skapar delaktighet och medinflytande genom god och tät dialog mellan elever och vårdnadshavare. När förutsättningarna så kräver har du lätt för att ställa om, du kommunicerar tydligt och skapar ett gott samarbete med andra. Du har ett stort tålamod, och låter varje elev utvecklas i sin egen takt.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
