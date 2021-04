Lärare Ma No 7-9 till Hagabodaskolan - Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Habo

Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Habo2021-04-14Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.Hagabodaskolan är kommunens enda högstadieskola och ligger centralt belägen i kommunen. På skolan går det drygt 500 elever.I Habo kommun har alla elever en egen lärplatta och vi använder oss av både digitala och fysiska läromedel i undervisningen. Från och med Ht 21 byter alla högstadieelever till dator.Vi är en växande kommun och vår skola kommer att fortsätta växa framöver.Skolan totalrenoverades för några år sedan och är en moderniserad skola.Vi håller hög kvalitet på undervisning och bemötande.Trivseln bland elever och personal är hög och vi har mycket stor andel behörig personal.Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.2021-04-14Undervisning i matematik och no åk 7-9. Delat mentorsskap. Sedvanligt arbete i arbets- och ämneslag.50-100% enligt överenskommelse.Du som söker har legitimation för att undervisa i matematik, biologi, fysik och kemi åk 7-9.Vi söker en person med stort engagemang när det gäller elever och deras kunskapsutveckling. Vi ser gärna att du är en flexibel, kreativ och utåtriktad person som månar om att samarbeta med elever och kollegor.Rekryteringsprocess kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, varför vi ber dig söka omgående.ÖVRIGTHabo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.Ansökningshandlingar returneras ej.Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5691716