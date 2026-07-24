Lärare/lärare i fritidshem pooltjänst Dösjebroskolan
Kävlinge Kommun / Förskollärarjobb / Kävlinge Visa alla förskollärarjobb i Kävlinge
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Lärare i fritidshem – pooltjänst till Dösjebroskolan
Vi söker en behörig lärare/lärare i fritidshem till en pooltjänst på Dösjebroskolan.
Du kommer att tillhöra vårt fritidsteam tillsammans med flera behöriga lärare i fritidshem. Du har ett grundschema att utgå från, men när någon medarbetare är frånvarande blir du den som täcker upp där behovet är som störst. Det innebär att du vissa dagar kan arbeta i klass under skoltid och andra dagar på fritidshemmet under eftermiddagen.
Som poollärare är du en viktig del av verksamheten. Du bidrar till att skapa kontinuitet och trygghet för eleverna och hjälper oss att få vardagen att fungera. Våra pedagoger är skickliga på att lösa bemanningen tillsammans, men med dig på plats får vi en extra trygghet och möjlighet att ge eleverna en verksamhet med hög kvalitet även vid sjukfrånvaro.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är flexibel, lösningsfokuserad och trivs med att arbetsuppgifterna kan se olika ut från dag till dag. Du har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor och känner dig trygg i att arbeta med elever i olika åldrar, både under skoldagen och i fritidshemmets verksamhet.
Du planerar och genomför undervisning utifrån fritidshemmets uppdrag och arbetar med ett skapande, utforskande och problemlösande arbetssätt som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära. Du är väl förtrogen med läroplanen och ser vikten av att bidra till skolans gemensamma utveckling och elevernas måluppfyllelse.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi hjälper varandra, samarbetar nära och alltid har elevernas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat som sträcker sig till juni 2027.
Vi kommer att kalla till intervju löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Välkommen till Dösjebroskolan, vi är den lilla skolan med stora möjligheter! Dösjebroskolan är en liten, gemytlig F-6-skola belägen med närhet till pågatågstation och med natursköna omgivningar inpå knuten.
Hos oss värderas elevfokus och ett professionellt bemötande emot elever, vårdnadshavare och kollegor högt och är nycklar till en framgångsrik skola. Trivsel för elever och medarbetare hålls högt i planeringen av verksamhetens organisation. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
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244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Dösjebroskolan Jobbnummer
10010492