Lärare/lärare fritidshem, bemanningsenheten
Kristianstads kommun / Förskollärarjobb / Kristianstad Visa alla förskollärarjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som lärare inom bemanningsenheten får du en god möjlighet att skaffa dig en bred erfarenhet inom yrket. Bemanningsenhetens uppdrag är att ersätta ordinarie personal som är frånvarande samt täcka upp då det behövs extra personal.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Du arbetar i skolan och/eller på fritidshemmet för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro.
Du utformar undervisningen i enlighet med läroplanens mål - planera, förbereda, genomföra samt utvärdera din undervisning. Med engagemang och entusiasm ska du stimulera/stärka eleverna till lärande och eget ansvar. Du visar ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet/fritidshemmet och vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs.
Som lärare skapar du en kvalitetssäkrad, intresseväckande och entusiasmerande undervisning för alla elever utifrån deras nivå och med elevens bästa i fokus. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på demokratiska värderingar, ömsesidig respekt och samarbete.
Via dialog skapar du relationer till eleverna, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva och höga förväntningar.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra kollegor kopplat till målen för verksamheten. Du bedömer och dokumenterar den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. I rollen ingår att använda alternativa läroverktyg. Att ta ansvar för sin arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling ingår i arbetet liksom att vara aktiv i det kollegiala lärandet.
Vem söker vi?
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i grundskolan och/eller i fritidshem. Studerar du just nu till lärare eller lärare i fritidshem och ännu inte fått din examen eller legitimation anger du det vid ansökan. Har du ett godkänt gymnasiebetyg ska detta bifogas i ansökan. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete som lärare i grundskolan/fritidshem eller erfarenhet från pedagogisk verksamhet.
Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Det är meriterande om du har förmåga att organisera och strukturera arbetet utifrån angivna mål. Det är också en fördel om du kan analysera och dokumentera elevernas förmågor och kunskaper.
För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer genom att vara kommunikativ och lyhörd både i som utanför skolan. Det är en fördel om du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden. Det är också meriterande om du har förståelse och en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen.
Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering är meriterande. Du är väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Det är meriterande om du också har B-körkort med tillgång till bil.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier vid ordinarie personals frånvaro eller vid andra behov. Vi bemannar Våra vikarier arbetar inom förskola, skola, måltid och lokalvård.
Vi ingår i avdelningen gemensam service som har i uppdrag att leverera kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet till samtliga förvaltningar inom Kristianstads kommun. Förutom bemanning- och rekrytering ingår också verksamheterna måltid, lokalvård, fordon, transporter och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: max 10 dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Rekryteringshandläggare
Heidi Sabanovic heidi.sabanovic@kristianstad.se +46734698784 Jobbnummer
10010561