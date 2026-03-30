Lärare Korsberga skola årskurs 4-6
2026-03-30
Lärare åk 4-6 till Korsberga skola
Om arbetsplatsenVåra barn är vår framtid, tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att ge dem de bästa förutsättningarna för sin skolgång. Vill du vara med och göra skillnad?
Korsberga skola är en trygg och utvecklande arbetsplats som ingår i Hjo kommuns utbildningsverksamhet. Här arbetar vi för en likvärdig och inkluderande utbildning där våra små skolors fördelar och den naturnära miljön tas tillvara. Nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare med hjärta för elevernas lärande och utveckling.
Om tjänstenVi söker en lärare för årskurs 4-6 i Korsberga skola. Du kommer att ha ett delat mentorskap och undervisa inom flera ämnen i mellanstadiet
Tjänsten innebär planering, genomförande och utvärdering av undervisningen samt ansvar för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Du har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och genomför utvecklingssamtal, samtidigt som du arbetar nära kollegor för att utveckla både undervisning och skolans verksamhet.
KvalifikationerVi söker dig som:
• är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 4 - 6
• du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
• har god förmåga att samarbeta och ett flexibelt arbetssätt
• har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
• har ett genuint engagemang för elevers utveckling och lärande
• är pedagogisk, initiativtagande och samarbetsinriktad
Vi ser det som meriterande om du har ämnesbehörighet i teknik, matematik och NO Även erfarenhet av att arbeta i mindre skolmiljöer är värdefullt för oss, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att du och vi ska trivas tillsamman på Korsberga skola.
Välkommen med din ansökan - bli en del av ett varmt och engagerat skolteam där vi tillsammans gör skillnad varje dag.
Ansökningsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
Vi kan komma att göra urval löpande och genomföra intervjuer innan ansökningstid löpt ut. Vid intervjutillfälle ber vi dig visa upp legitimation och ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Publiceringsdatum: 2026-03-30
Vi undanber erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
I samband med erbjudande om anställning ber vid dig uppvisa ID-handling, lämna kopia på examen och lärarlegitimation samt utdrag ur belastningsregister för arbete i Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Vänligen notera att Korsberga är en landsbygdsskola med begränsad kommunal trafik. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316422".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hjo kommun
(org.nr 212000-1728)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Barn- och utbildning
Rektor
Daria Ramzi 0503-35 183
