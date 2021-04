Lärare IT Web - Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu - Gymnasielärarjobb i Ludvika

Prenumerera på nya jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu

Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Gymnasielärarjobb / Ludvika2021-04-21Gymnasielärare Teknikprogrammet Inriktning Web / ITVästerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi ansvarar även, på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner, för det kommunala aktivitetsansvaret och kulturskolan.VBU har ca 260 anställda och totalt 2 800 elever samt omsätter 260 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om VBU och våra olika skolor hittar du på vår hemsida www.vbu.se. Dina arbetsuppgifterVi söker dig som vill undervisa på Teknikprogrammet, handleda och stötta elever i deras lärande samt arbeta med övriga arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget. Som lärare på VBU står du för ett ledarskap som utmanar och skapar förtroendefulla relationer med hög delaktighet. Vidare kommunicerar och formulerar du mål och utvärderar arbetssätt, metoder och måluppfyllelse tillsammans med elever och kollegor i det dagliga arbetet. Du har god förståelse för hur eleverna tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Vidare situationsanpassar du undervisningen med inriktning på att alla elever ska nå så långt som möjligt och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Som stöd använder du din didaktiska och metodiska kompetens fullt ut med en bred arsenal av metoder, verktyg och djupa ämneskunskaper.Om digDu har lärarexamen alternativt goda kunskaper inom nätverk och datateknik samt webbdesign, webbutveckling, webbserverprogrammering och programmering med språket C++ eller C# . En förutsättning för att kunna trivas hos oss är att du, på samma sätt som vi, tror på att det går att skapa en av Sveriges bästa skolor och arbetsplatser genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt.Som person vill vi att du:-har goda ledaregenskaper-tycker om att samarbeta och ser vinster i att tillsammans arbeta mot uppsatta mål-möter alla elever utifrån deras individuella förutsättningar-ser tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande som en självklarhet i arbetethar en positiv människosyn och kan skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa eventuella konflikter-är noggrann, flexibel och lyhörd för eleverna och kollegornas behov-har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, dokumentera och använda digitala verktygär en nyfiken person som söker utmaningar, är en lugn, positiv, stresstålig och ansvarstagande-har förmåga att arbeta självständigt samt att samarbeta med elever, personal och föräldrarVi lägger stor vikt vid din personlighet och sätter värde på att du ständigt vill utveckla dina arbetsuppgifter, såväl i arbetslaget och som person.Du bidrar med en positiv attityd - vi är varandras arbetsmiljö.Om anställningsvillkorenTjänsten är en tillsvidareanställning på ca 100 % . Start augusti 2021. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning.Om ansökanDu ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 20 maj 2021. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattasVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-21MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-20Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu5709115