Lärare inriktning fritidshem till Råslättsskolan
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar? Bli lärare inriktning fritidshem hos oss! På Råslättsskolan får du möjlighet att sprida lärglädje - varje dag, hela vägen.
Ditt nya jobb
På Råslättsskolan har vi fem åldersintegrerade fritidshemsavdelningar, årskurs F-2 Safiren, Rubinen och Smaragden och årskurs 3-6 Diamanten och Kristallen. Vi har cirka 190 elever inskrivna i fritidshemmet. Som lärare i fritidshem möter du våra elever under hela elevens dag där fritidshemmets kompletterande undervisning är en viktig del av uppdraget. Som lärare i fritidshem ligger din planeringstid förlagd under skoltiden. Råslättsskolan har en hög andel behöriga lärare i fritidshemmet.
I ditt arbete som lärare i fritidshem ingår bland annat att ansvara för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du planerar, genomför och följer upp aktiviteter som stärker förankringen till läroplanens mål samt övriga styrdokument i grundskolans uppdrag. I ditt uppdrag ingår även att säkerställa att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång, skapa en god lärmiljö som utvecklar elevernas förmåga, sociala utveckling och tilltro till sig själva samt bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Välkommen till oss
Råslättsskolan är en av kommunens större F-6 skolor som ligger i stadsdelen Råslätt i Jönköpings södra delar. I närområdet finns stora möjligheter till aktiviteter som till exempel skog och natur, badhus, idrottsplats, skridskobana, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs. Skolan är en mångkulturell skola och har idag cirka 490 elever och cirka 85 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Här kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som har elevernas lärande och utveckling i fokus. Arbetet på skolorna leds av en rektor och två biträdande rektorer.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshemmet, alternativt om du ännu inte fått din lärarlegitimation, eller är i slutet av din utbildning. Du är även väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument. Du har en god förmåga att skapa relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och ser till verksamhetens helhet och utvecklingsbehov. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift, har grundläggande IT-kunskaper samt har god vana att dokumentera och analysera ditt arbete. Vi ser att erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem på Råslättsskolan.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
