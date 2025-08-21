Lärare inriktning fritidshem till Brodalsskolan
2025-08-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Välkommen till en arbetsplats där lärglädje är hjärtat i allt vi gör!
Ditt nya jobb
Du kommer vara med och ansvara för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Det innebär arbete med planering, genomförande, dokumentation och utveckling av fritidshemmets dagliga verksamhet, i samarbete med övriga lärare i arbetslaget.
Tjänsten innebär att arbeta som lärare på en av våra tre fritidshemsavdelningar på grundskolan. På vårt fritidshem samarbetar vi mellan avdelningar. Som lärare i fritidshemmet möter du elever både under skoldagen och på morgon och eftermiddag på fritids och stödjer deras utveckling och lärande som pågår under elevens hela skoldag. Viktigt är att kunna bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Att ge elever möjlighet att lära på nya kreativa sätt och tillämpa kunskaper i praktiken är fritidshemmets styrka.
Välkommen till oss
Brodalsskolan i Norrahammar är en grundskola för åk F-6 med fritidshem. Brodalsskolan ingår i Hammardalens skolområde tillsammans med Slättenskolan. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. Verksamheten består av grundskola indelat i arbetslagen och tre fritidshemsavdelningar.
Brodalsskolan har ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar med tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vårt ledord: Det är viktigt för mig att det går bra för dig genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas på sina egna villkor. Vi tror på ett inkluderande och respektfullt klimat där både elever och personal trivs och har roligt tillsammans. Hos oss får du vara en del av ett engagerat och passionerat team, där kreativitet och nytänkande är viktiga delar i vårt dagliga arbete.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/brodalsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad och har examen som lärare med inriktning mot fritidshem. Du som är student och ännu inte fått din legitimation är också välkommen att söka.
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor. Du är lösningsfokuserad och har god förmåga till samarbete. Viktigt är också att vara en god förebild samt vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet, samt vara väl förankrad i grundskolans uppdrag och styrdokument. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Grundläggande IT kompetens är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
