Lärare inriktning fritidshem till Barnarpsskolan
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2026-03-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare i fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, och att eleverna kontinuerligt utmanas till nya upptäckter. Du har gemensamt med andra lärare i fritidshem huvudansvar för att undervisningen uppfyller kraven som tydliggörs i verksamhetens mål och styrdokument. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare och du arbetar aktivt för att samarbetet mellan fritidshem och skola ska ge eleverna en förstklassig undervisning. Samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och fortsätta att utvecklas mot gemensamma mål. Tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget arbetar ni gemensamt för att bidra med olika forum och moment för att skapa en trygg, meningsfull och dynamisk lärandemiljö för eleverna.
Välkommen till oss
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet tio minuter söder om Jönköping. På skolan finns ca 400 elever och 50 personal. Här får du tillgång till bland annat ett modernt modellbibliotek, engagerade medarbetare och ett starkt elevhälsoteam som arbetar för att stärka och stödja undervisningen så optimalt som möjligt. Vi har en fullstor idrottshall och vår egen skolskog i den närliggande naturen som vi använder både för att få kunskaper, fritid och rekreation. Under det senaste läsåret har vi satsat på fritidshemmet genom anställning av en förstelärare i fritidshem. Just nu fokuserar vi på elevernas psykiska hälsa som grund för lärande och utveckling.
För närvarande har vi fyra fritidshemsavdelningar i anslutning till skolan. För oss är det givet att vi arbetar som ett gemensamt fritidshem där all personal hjälps åt. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Här får du möjlighet att vara med och utveckla en kvalitativ undervisning för våra elever och du får även en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/barnarpsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare inriktning fritidshem. Har du ännu inte fått din legitimation eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Som behörig lärare i fritidshem är du väl förtrogen med läroplanen, LGR 11. För dig är det en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Du ser det som din uppgift att finna rätt pedagogik som stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuda alla elever en meningsfull fritid. Det är meriterande med kunskaper inom utomhuspedagogik.
Du är en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Du har lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Grundläggande IT-kunskaper är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Vi söker efter lärare i fritidshem med placering utifrån skolans behov och din kompetens. Eftersom skolans och fritidshemmets verksamhet är föränderlig är det viktigt att du är flexibel och anpassningsbar utefter verksamhetens behov och elevernas bästa.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Christian Syversen 036-103911 Jobbnummer
9795074