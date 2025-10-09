Lärare inriktning fritidshem, Attarpsskolan F-6
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2025-10-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som brinner för att utmana och stödja eleverna i deras lärande och utveckling, och som vill vara en del av Attarpsskolan F-6 team bestående av engagerade och kompetenta lärare i fritidshem.
Som lärare i fritidshem på Attarpsskolan F-6 kommer du att:
- Tillsammans med kollegor planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet för att ge elever möjlighet att lära på nya kreativa sätt.
- Säkerställa att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång.
- Utveckla elevernas förmåga, sociala utveckling och tilltro till sig själva.
- Bygga tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Välkommen till oss
Attarpsskolan F-6 är en skola i mitten av Bankeryd. Hos oss arbetar cirka 55 medarbetare tillsammans för våra cirka 400 elever. Närheten till både naturområden, Vättern, kollektivtrafik, bibliotek samt föreningsanläggningar skapar goda och kreativa förutsättningar för både skola och fritidsverksamheter. Skola och fritids har nära tillgång till både skolskog och uteklassrum.
Fritidshemmens innehåll och undervisning präglas av språkutveckling, kreativitet, samarbete med föreningar och lokala aktörer samt utforskande av närmiljön. Tillsammans, med stöd i läroplan och styrdokument, skapar vi en miljö som stärker elevernas kunskapsutveckling och personliga mognad, samtidigt som vi erbjuder en lekfull och meningsfull fritid.
Skolans team av fritidslärare samarbetar på våra fyra avdelningar; Gläntan, Dungen, Skogen och Kojan. Under skoldagen samverkar du även med undervisande lärare och ansvarar gemensamt för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö.
På Attarpsskolan F-6 har vi gemensamt fokus på kooperativt lärande, språkutveckling, kompetensutveckling och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö där vi gör varandra bättre - varje dag.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har examen och legitimation som lärare med inriktning mot fritidshem. Har du ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka. Erfarenhet av arbete i fritidshem och skola är meriterande.
Vi söker dig som:
- Är trygg, stabil och tydlig i din profession och har förmåga att skapa tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Har förmåga att ta ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete, både enskilt och tillsammans med kollegor inom skola och fritids.
- Är väl förankrad i fritidshemmets och grundskolans uppdrag och dess styrdokument och kommer med kreativa idéer och lösningar för utveckling av verksamheten.
- Har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
- Är kompetent inom arbete med digitala verktyg och IT.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Nicklas Svensk, rektor 036-107180 Jobbnummer
9547890