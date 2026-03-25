Lärare inom vård och omsorg
Vill du vara med och utbilda framtidens medarbetare inom vård och omsorg - och samtidigt bidra till livslångt lärande?
Nu söker vi en engagerad och erfaren vårdlärare till en unik kombinationstjänst där du arbetar både med ungdomar på gymnasiet och med vuxna studerande på Campus Nynäshamn.
Her får du möjlighet att följa individens resa - från första steget in i yrket till vidareutbildning och specialisering.

Dina arbetsuppgifter
Som vårdlärare hos oss arbetar du i en dynamisk och utvecklande roll som spänner över flera utbildningsnivåer:
• Gymnasiet (Vård- och omsorgsprogrammet):
Du undervisar och inspirerar ungdomar att utvecklas till trygga och kompetenta medarbetare inom vård och omsorg.
• Vuxenutbildning (yrkesvux - undersköterska):
Du möter vuxna studerande, ofta med olika bakgrund, och stöttar dem mot en ny yrkesroll.
• Yrkeshögskola (specialistundersköterska - äldre):
Du bidrar till fortbildning av yrkesverksamma undersköterskor, främst genom undervisning på distans.
I rollen ingår att:
• planera och genomföra undervisning inom vård- och omsorgsämnen
• handleda och stödja studerande i olika åldrar och livssituationer
• arbeta med APL och samverkan med arbetslivet
• bidra till utveckling av utbildningar över flera nivåer
• vara en del av ett sammanhållet utbildningssystem där progression och kvalitet är centralt
Om arbetsplatsen
Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn samarbetar nära för att skapa sammanhållna utbildningsvägar och möta arbetslivets behov.
Hos oss möts gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola i en gemensam lärmiljö. Tillsammans med socialförvaltningen och arbetslivet skapar vi utbildningar med stark förankring i verkligheten och goda möjligheter till arbete efter studierna.
Vi bygger just nu upp och utvecklar vård- och omsorgsområdet - med fokus på kvalitet, samverkan och framtidens kompetensbehov. Vi har nyligen i nära samarbete med branschen utformat ett modernt metodrum för utbildningsmoment inom vården där möten mellan elever, studerande och arbetslivet ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter utifrån vad yrkesrollen behöver. Snart har vi också en utvecklad VR-miljö för ytterligare träning. Vill du vara med och hjälpa oss att utveckla det?
Då ska du söka tjänsten!
Vi söker dig som
• har lärarlegitimation inom vård- och omsorgsämnen, eller motsvarande yrkeserfarenhet
• har erfarenhet från exempelvis äldreomsorg, funktionsstöd eller hälso- och sjukvård
• trivs i mötet med både unga och vuxna studerande
• är flexibel och tycker om att arbeta i olika lärmiljöer, inklusive distansundervisning
• har ett engagemang för att utveckla utbildning och bidra till kompetensförsörjning
Som person är du trygg, relationsskapande och ser möjligheter i samverkan.
Det här erbjuder vi dig
• arbeta över flera utbildningsformer och följa hela läranderesan
• vara med och bygga upp och utveckla framtidens vårdutbildningar
• arbeta nära arbetslivet och bidra till verklig kompetensförsörjning
• ingå i ett engagerat team med stark samverkanskultur
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: GYM/2026/0021/023
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vi får tillräckligt många sökande elever för att starta vårdprogrammet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Kanslichef
Christian Wigren christian.wigren@nynashamn.se 08-520 735 75 Jobbnummer
9818019