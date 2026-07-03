Lärare inom Svets
TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Malmö
, Helsingborg
, Växjö
, Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Lärare inom Svets
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom svets som vill utbilda framtidens svetsare och industrispecialister.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom svetsning, materiallära och ritningsläsning. Du hjälper studerande att utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper enligt branschens krav.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Undervisa inom svetsning och svetsteknik
Lära ut olika svetsmetoder och materialkunskap
Introducera ritningsläsning, mätteknik och kvalitetskontroll
Handleda studerande i praktiska svetsmoment och verkstadsarbete
Koppla teori till praktiska tillämpningar och branschkrav
Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet som svetsare eller svetstekniker
Har god kunskap om vanliga svetsmetoder, material och ritningsläsning
Har erfarenhet av kvalitetskontroll och säkra arbetsmetoder
Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning samt giltiga svetscertifikat.
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En utvecklande och branschnära roll
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009501-2085048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Hyllie Boulevard 19 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Jobbnummer
9991541