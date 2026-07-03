Lärare inom Svets

TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2026-07-03


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Lärare inom Svets
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom svets som vill utbilda framtidens svetsare och industrispecialister.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom svetsning, materiallära och ritningsläsning. Du hjälper studerande att utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper enligt branschens krav.

Publiceringsdatum
2026-07-03

Arbetsuppgifter
Undervisa inom svetsning och svetsteknik

Lära ut olika svetsmetoder och materialkunskap

Introducera ritningsläsning, mätteknik och kvalitetskontroll

Handleda studerande i praktiska svetsmoment och verkstadsarbete

Koppla teori till praktiska tillämpningar och branschkrav

Vi söker dig som
Har yrkeserfarenhet som svetsare eller svetstekniker

Har god kunskap om vanliga svetsmetoder, material och ritningsläsning

Har erfarenhet av kvalitetskontroll och säkra arbetsmetoder

Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning samt giltiga svetscertifikat.
Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En utvecklande och branschnära roll

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009501-2085048".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Hyllie Boulevard 19 (visa karta)
215 32  MALMÖ

Jobbnummer
9991541

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