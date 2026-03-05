Lärare inom praktiska och estetiska ämnen
2026-03-05
Inom Västerås stad har vi en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare inom praktiska och estetiska ämnen till grundskolan. Vi har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och för att lyckas med det behöver vi de bästa lärarna. Inom slöjd, musik, bild, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap får du utveckla undervisningen med fokus på kreativitet, skapande och delaktighet!Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I de praktisk-estetiska ämnena får du arbeta med ett utforskande och skapande arbetssätt där elevernas förmågor, kreativitet och lust att lära står i centrum. Du inspirerar eleverna till praktiska färdigheter och hjälper dem att utveckla förståelse för en hälsosam livsstil.
Ditt huvuduppdrag är att arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Som lärare utvecklar du kontinuerligt nya arbetssätt utifrån de elever du möter och tar tillvara deras intressen för att skapa en rolig, meningsfull och utmanande undervisning.
Genom att dokumentera och följa elevernas lärande skapar du goda förutsättningar för att de ska nå sina mål. I uppdraget ingår även att bidra till elevhälsoarbetet för att säkerställa att eleverna mår bra och känner sig trygga i skolan.
Behov just nu
Bild
• Behov uppdateras inom kort
Hem- och konsumentkunskap
• Behov uppdateras inom kort
Idrott och hälsa
• Behov uppdateras inom kort
Musik
• Lärare, F-6, Bjurhovdaskolan, med start HT 2026 Bjurhovdaskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/bjurhovdaskolan.html)
Textilslöjd
• Lärare, 3-6, Hökåsenskolan, med start HT 2026 Hökåsenskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/hokasenskolan.html)
Trä-och metallslöjd
• Lärare, F-6, Bjurhovdaskolan, med start HT 2026 Bjurhovdaskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/bjurhovdaskolan.html)
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan med behörighet inom slöjd, musik, bild, idrott och hälsa och/eller hem- och konsumentkunskap. Du använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Det är meriterande om du har behörighet i ytterligare ämne.
Med ett tryggt pedagogiskt ledarskap, engagemang och tydlighet skapat du delaktighet, tillit och goda samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete, samtidigt som du flexibelt anpassar undervisningen efter elevernas behov och förändrade förutsättningar. Samarbete är en självklar del av ditt arbete, både i planering och i att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Vi erbjuder
Bland våra medarbetare finns en mångfald av kunskap och vi arbetar aktivt med att utveckla former för kollegialt lärande. Du blir en del av en stor skolorganisation med möjlighet till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling så som utbildningar, nätverk, mentorskap och möjlighet till karriärvägar som förstelärare eller lektor. Vi har också ett traineeprogram för blivande skolledare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för lärare inom grundskolan. Tjänsterna tillsätts löpande utifrån skolornas behov, och annonsen uppdateras kontinuerligt med lediga tjänster. När du skickar in din ansökan får du möjlighet att önska skolor, och om du går vidare efter eventuell intervju kan du besöka de skolor som matchar aktuellt behov.
Är du inte utbildad lärare kan din ansökan vidareförmedlas till rektorer med lediga tidsbegränsade tjänster.
Om du redan arbetar som lärare på våra skolor idag men är intresserad av att byta enhet behöver du ansöka här. Du behöver däremot inte genomgå hela rekryteringsprocessen.
När du gör din ansökan fyller du i en enkät och du har möjlighet att ange vilken eller vilka skolor du är intresserad av. I din ansökan vill vi att du bifogar:* CV* Din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning
Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
