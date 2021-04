Lärare inom IT-ämnen till Realgymnasiet Linköping - Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Linköping

Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Linköping2021-04-06Om Lärande i Sverige ABAlltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.Om RealgymnasietRealgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om "Det som är roligt för dig är viktigt för oss", handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/ Om Realgymnasiet LinköpingLäs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/linkoping. Arbetsbeskrivning - Uppdraget som dator- och nätverkslärarePå Realgymnasiet i Linköping söker vi nu lärare inom datorämnen.I ditt läraruppdrag kommer du att arbeta tillsammans med vårt framgångsrika IT-arbetslag och en stor del av tjänsten kommer att vara inom ramen för El- och energiprogrammet. Programmet genomsyras av ett stort utbud av dator- och nätverkskurser där du får möjligheten att bedriva och utveckla din undervisning tillsammans med arbetslagets skickliga pedagoger.Du undervisar i datorämnen och har i undervisningen tillgång till särskild nätverkssal med lämplig utrustning för praktiskt och teoretiskt lärande. Där är dina elever systemarkitekter och kan bygga, felsöka, komplettera och reparera nätverk. Vi är Ciscoutrustade och både du som lärare och eleverna erbjuds kontinuerligt utbildningar inom nätverk och Cisco via Networking Acadamy. Våra elever erbjuds Microsofts MTA certifieringar.Förutom undervisning förekommer arbete med elevernas APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). I arbetet med APL ingår kontakt med arbetsplats och handledare, besök samt bedömning. Det ingår också att driva utvecklingen av vår IT-utbildning, både lokalt, men också tillsammans med centrala samarbeten i vår organisation.Realgymnasiet är en del av verkligheten. Våra elever ska lära sig det som branschen efterfrågar med ett arbetssätt som liknar näringslivets. Realgymnasiet erbjuder en utbildning där ämnesintegration och arbete i projekt bildar basen för utbildningen. Detta, tillsammans med ett branschnära samarbete, ger de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och leder till framgång efter avslutad utbildning.Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du bedömer elevers måluppfyllelse samt kommunicera det med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor.Kurser som ingår i tjänsten är t.ex. Nätverkssäkerhet, Nätverksteknologier, Administration av nätverk och serverutrustning, Nätverksadministration, Nätverksteknik, Dator- och nätverksteknik, Datorteknik, Elektronik och mikrodatorteknik.2021-04-06Vi söker dig som är tekniskt intresserad och väldigt kunnig inom datorämnen. Du är i första hand utbildad lärare och har pedagogisk erfarenhet av gymnasiet men vi värdesätter även högt din yrkeserfarenhet inom dina ämnen. Du drivs av att arbeta och utvecklas tillsammans och vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. Det är meriterande om du har ett stort kontaktnät inom aktuella branscher. Du är utåtriktad, socialt aktiv och trygg med att röra dig och kommunicera i olika sammanhang kopplat till bransch, då uppdraget förutsätter mycket kontakt med branschen.Du är van att ta ansvar för din uppgift och strukturerar själv och kan själv driva dina processer vidare. Du uppskattar att arbeta i ämnesövergripande projekt och i samarbeten med olika aktörer. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skaparkontakter och underhåller relationer. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och du gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra och är en kunskapsresurs för andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du delar våra värderingar trygghet, utveckling, team och framgång.Trivs du i det lilla sammanhanget med korta beslutsvägar och stort utrymme för delaktighet och initiativ? Har du ett stort elevfokus? Är du trygg i dig själv som person och yrkesmänniska men samtidigt beredd att anta utmaningar och tänka nytt? Tror du på teamarbete och att vi tillsammans når längre? Drivs du av att utveckla dig själv? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten!Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag.Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-02 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping5674556