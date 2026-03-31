Lärare inom Customer Success Management
2026-03-31
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Deltid / konsultuppdrag Plats: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom Customer Success Management. Rollen innebär att undervisa och vägleda studerande inom kundrelationer, affärsutveckling och kundupplevelse med fokus på hur företag skapar långsiktigt kundvärde.
Undervisningen kombinerar teori och praktiska moment där du bidrar med verklighetsnära exempel och aktuell branschkunskap.

Arbetsuppgifter
Undervisa inom Customer Success, kundlivscykel och affärsmodeller
Introducera strategier för kundlojalitet, retention och tillväxt
Undervisa inom kundupplevelse, beteende och kommunikation
Arbeta med case, projekt och verklighetsbaserade exempel
Stötta studerande i analys av kunddata och affärsinsikter
Vi söker dig som
Är yrkesverksam inom Customer Success, affärsutveckling eller närliggande område
Har flera års erfarenhet av att arbeta med kundrelationer och affärsprocesser
Har god förståelse för digitala affärsmodeller och kundresor
Är van att arbeta med kunddata, analys och uppföljning
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla kunskap på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
