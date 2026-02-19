Lärare inom CAD-konstruktion till Yrgo
2026-02-19
Lärare inom CAD-konstruktion till Yrgo - gör skillnad tillsammans med oss!
Att utbilda framtidens CAD-konstruktörer är att göra skillnad.
I nära samarbete med framgångsrika företag i Göteborgsregionen säkerställer vi att våra utbildningar är relevanta och träffsäkra, så att studerande kan gå direkt ut i yrkeslivet efter avslutade studier.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker lärare till våra yrkeshögskoleutbildningar inom CAD-konstruktion. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska moment och har en tydlig koppling till arbetslivet och aktuella branschbehov.
Som lärare på Yrgo arbetar du i nära samverkan med arbetslivet, bland annat i samband med LIA (praktik). En central del av uppdraget är att arbeta projektbaserat tillsammans med studerande och att utveckla och genomföra kurser som är yrkesnära, tekniskt aktuella och pedagogiskt anpassade för vuxenstuderande.
Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla dina kurser i nära samarbete med rektor, utbildningsledare och kollegor. Uppdraget innebär kontakter med arbetslivet, både genom att förvalta befintliga samarbeten och bygga nya, främst kopplat till arbetet i utbildningarnas ledningsgrupper och till LIA. Du kommer bland annat att arbeta med att:
- planera kurser, ta fram kursmaterial och undervisa inom CAD-konstruktion
- arbeta projektbaserat tillsammans med studerande i konstruktions- och utvecklingsprojekt
- medverka i arbetet kring LIA i samverkan med utbildningsledare och arbetsliv
- handleda studerande vid examensarbeten
- genomföra examination, betygsättning och kursutvärderingar
- utveckla kurser och utbildningar tillsammans med kollegor och bransch
- omvärldsbevaka ditt område och hålla goda kontakter med arbetslivet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant teknisk bakgrund. Du är högskole- eller civilingenjör, eller har en yrkeshögskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik, produktutveckling eller CAD-konstruktion, samt flerårig arbetslivserfarenhet inom området.
Du ska ha goda kunskaper inom några av områdena:
- CAD-konstruktion och ritteknik
- mekanisk konstruktion
- produktutveckling
- materiallära och tillverkningsmetoder
- 3D-modellering och teknisk dokumentation
- CAD- och PDM-system, exempelvis Creo, CATIA, SolidWorks eller motsvarande.
Tjänsten förutsätter att du kan arbeta självständigt, ta ansvar för din undervisning och strukturera ditt arbete väl. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och flexibel samt har god pedagogisk förmåga och ett genuint intresse för vuxnas lärande.Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande, ansvarstagande och engagerad i ditt uppdrag. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, med fokus på kvalitet och utveckling. I mötet med studerande, kollegor och samarbetspartners uppträder du professionellt och med hög integritet.
Naturligtvis delar du Yrgos värdeord: personlig, engagemang, dignitet och modernitet. Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Läs mer om våra utbildningar inom IT och teknik https://www.yrgo.se/program/?kategori=it-teknik.
Läs mer om våra utbildningar inom IT och teknik https://www.yrgo.se/program/?kategori=it-teknik.
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
