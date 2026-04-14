Lärare inom Bygg- och anläggning
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Deltid / Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom bygg- och anläggningsingenjörsområdet. Rollen innebär att undervisa och vägleda studerande inom projektering, produktion och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.
Undervisningen kombinerar teori och praktiska moment med fokus på hur byggprocessen fungerar - från planering och ritningar till produktion och färdig anläggning.Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Undervisa inom byggteknik och anläggning
Introducera projektering, ritningsläsning och teknisk dokumentation
Lära ut produktion, planering och byggprocessens olika faser
Arbeta med entreprenadjuridik och branschkrav
Genomföra undervisning med case, projekt och verklighetsbaserade exempel
Vi söker dig som
Har erfarenhet som byggingenjör, anläggningsingenjör eller liknande
Har arbetat med produktion, projektering eller projektledning
Har god förståelse för ritningar, tekniska underlag och byggprocesser
Har kunskap inom entreprenad, regelverk och branschstandarder
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla kunskap tydligt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du bidrar till framtidens samhällsbyggnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561353-1944452".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113)
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG
9852655