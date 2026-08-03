Lärare inom bild och form till Kulturskolan
Linköpings kommun / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2026-08-03
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Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller undervisning i Bild och Form som huvudämne. Eleverna är i åldrarna 6-19 år och undervisningen är inriktad på elevernas egna förväntningar, förutsättningar och ambitionsnivå. Gruppstorleken är upp till ca 15 elever. I undervisningen ingår att eleverna får prova på olika tekniker och konstnärliga uttryck. Att visa upp, vara glad och stolt för det skapade är viktigt. Varje termin ges möjligheter att visa upp sina alster. Vi arrangerar både mindre och större utställningar där du är delaktig i förberedelserna. I din roll ingår dessutom kontakt med föräldrar, deltagande i personal- och teammöten samt medverkan i Kulturskolans marknadsföringsinsatser.
Vid Linköpings Kulturskola tar vi stor hänsyn till den sökandes egna förväntningar och förutsättningar när vi bygger tjänster så innehållet i detalj kan komma att ändras över tid.
Din arbetsplats
Linköpings Kulturskola är en frivillig skolverksamhet som undervisar ca 3 500 elever i dans, teater, musik samt bild & form. Undervisningen riktar sig till barn och unga i Linköpings Kommun i åldrarna ca 5-20 år. Kulturskolan har ensembleprofil vilket innebär att all undervisning leder till samspel på olika sätt och i samtliga konstformer. Undervisningen sker i egna lokaler i Konsert & Kongresshuset men vi har också en omfattande verksamhet i de flesta kommundelarna förutom Kulturskolans egna lokaler i Linköpings Konsert och Kongress. Kulturskolans administration består av Kulturskolechef, en samordnare samt två administratörer. Undervisningen utförs av ca 50 lärare.
Du som söker
Vi söker dig med pedagogisk högskoleexamen inom bild och form, eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig. Du har konstnärlig kompetens och ett starkt intresse för bild och form. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, samt av att möta elever med olika behov. Har du erfarenhet av undervisning i bild och form eller har arbetat vid en kulturskola ses det som meriterande.
Det är meriterande med kunskap om estetiska lärprocesser, samt fördjupad kunskap inom bild och form. Vi ser också gärna att du har god förståelse för Kulturskolans uppdrag och värdegrund.
Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, då arbetet innebär att du undervisar på svenska för barn/unga i varierande åldrar.
Vi söker dig som har ett engagemang där du tillför entusiasm och energi i arbetet. Du har en förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring vår verksamhet tillsammans med elever och kollegor. Du arbetar dessutom bra med andra människor och är lyhörd i ditt bemötande. Arbetet ställer dessutom krav på att arbeta självständigt både med planering och själva undervisningen. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi söker dig som vill vara en del av ungdomars konstnärliga utveckling, välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 20%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17404
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Kultur- och fritidsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare Sveriges lärare
Monia Sundin monia.sundin@linkoping.se Jobbnummer
10018318