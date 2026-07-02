Lärare inom Automation (Processteknik)
TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Göteborg
, Jönköping
, Växjö
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lärare inom Automation (Processteknik)
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom automation med inriktning mot processteknik som vill utbilda framtidens automationsingenjörer och processtekniker.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom automation, processteknik och instrumentteknik. Fokus ligger på styrning, reglering och övervakning av industriella processer samt hur mät- och styrsystem används för att skapa säkra och effektiva produktionsanläggningar.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Undervisa inom automation, processteknik och instrumentteknik
Lära ut PLC-, DCS- och SCADA-system
Undervisa i styr- och reglerteknik samt processoptimering
Introducera processinstrument, sensorer, transmittrar och reglerventiler
Handleda studerande i kalibrering, felsökning och driftsättning
Koppla teori till praktiska laborationer och industrinära projekt
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom automation, processteknik eller instrumentteknik
Har arbetat med PLC-, DCS- eller SCADA-system
Har erfarenhet av processinstrumentering, mätteknik och reglerteknik
Har erfarenhet av kalibrering, felsökning eller driftsättning av processanläggningar
Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning.
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En utvecklande och branschnära roll
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009438-2082412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta
)
417 20 GÖTEBORG Jobbnummer
9989349