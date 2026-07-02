Lärare inom Automation (Processteknik)

TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-07-02


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Lärare inom Automation (Processteknik)
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans i Sverige Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom automation med inriktning mot processteknik som vill utbilda framtidens automationsingenjörer och processtekniker.
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom automation, processteknik och instrumentteknik. Fokus ligger på styrning, reglering och övervakning av industriella processer samt hur mät- och styrsystem används för att skapa säkra och effektiva produktionsanläggningar.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Arbetsuppgifter
Undervisa inom automation, processteknik och instrumentteknik

Lära ut PLC-, DCS- och SCADA-system

Undervisa i styr- och reglerteknik samt processoptimering

Introducera processinstrument, sensorer, transmittrar och reglerventiler

Handleda studerande i kalibrering, felsökning och driftsättning

Koppla teori till praktiska laborationer och industrinära projekt

Vi söker dig som
Har erfarenhet inom automation, processteknik eller instrumentteknik

Har arbetat med PLC-, DCS- eller SCADA-system

Har erfarenhet av processinstrumentering, mätteknik och reglerteknik

Har erfarenhet av kalibrering, felsökning eller driftsättning av processanläggningar

Är pedagogisk, strukturerad och kommunikativ

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: Erfarenhet av undervisning eller handledning.
Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En utvecklande och branschnära roll

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
📧 malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009438-2082412".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

Jobbnummer
9989349

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