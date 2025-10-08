Lärare inom ämnesområdet akut omhändertagande
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du genom att utbilda på MSB öka den framtida förmågan att hantera olyckor, kris och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nya kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Våra utbildningar bedrivs i kombination av distans- och platsförlagda utbildningsmoment.
Som lärare ingår därför att undervisa i klassrum, på fält samt genom digital fjärrundervisning. Det huvudsakliga arbetet är förlagt på Sandö.
I arbetet ingår att planera och genomföra undervisning samt att utbilda, bedöma och följa upp studerande i kurser inom MSB:s utbildningsutbud. I nuläget innebär det främst utbildningen skydd mot olyckor (SMO), grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) samt repetitionsutbildning inom ramen för civilplikt (RU). På sikt ingår även lång grundutbildning för civilplikt.
Som lärare inom ämnesområdet akut omhändertagande arbetar du tillsammans med kollegor inom samma ämnesområde och i nära samarbete med andra ämneslärare inom och mellan utbildningsorterna Sandö och Revinge. I lärarollen kan det ingå kursansvar, handledning, klassansvar samt att medverka i olika utvecklingsarbeten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- flerårig erfarenhet av arbete inom akutsjukvård.
- kunskap om ammunition- och minhantering.
- Pedagogisk utbildning eller erfarenhet som instruktör, handledare eller utbildare.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete i statlig myndighet.
- erfarenhet av arbete med kris- och konflikthantering.
- C-körkort.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Sandö och resor i anställningen förekommer.
Enheten för grundutbildning 2 har till uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra, följa upp och utveckla utbildningen i skydd mot olyckor (SMO), annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet enligt gällande styrdokument.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Lina Dahlbom. Fackliga företrädare är Patrik Klingberg (Saco-S), Karl-Johan Rahm (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2025. Ersättning
