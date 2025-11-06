Lärare idrott och hälsa till Norrbyskolan
Kom och bli en del av vårt team! Vi på Norrbyskolan söker nu en lärare i idrott och hälsa. Sök så kanske är du blir vår nya kollega!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Tillsammans med lärarna i arbetslaget och idrottslärarna planerar du undervisningen. Du kommer vara ansvarig för att planera och genomföra idrottslektioner. Du kommer ingå i arbetslag 4 som leds av en utvecklingsledare. Varje vecka träffas ni och har planering och pedagogisk tid tillsammans och med alla lärare på skolan. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande i ämnena du undervisar. Som idrottslärare hos oss är du aktiv och relationsskapande i kontakten med både elever och vårdnadshavare. Du är med och skapar god miljö för lärande och använder dig av generella anpassningar i så stor utsträckning som möjligt, samt driver skolutveckling i samarbete med andra lärare och utvecklar de områden som skolan har prioriterat.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, genomföra och utvärdera undervisning inom de ämnen du är behörig i
• samplanera och utvärdera tillsammans med dina ämneskollegor
• stödja elever i deras sociala utveckling
• arbeta aktivt för att skapa en trygg miljö för våra elever på skolan
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Norrbyskolan är en F-6-skola som drivs som intraprenad, vilket innebär en form av större frihet och ansvar vad gäller ekonomi, budget och personalfrågor. Norrbyskolan är vackert belägen intill Venaskogen i den norra delen av centrala Örebro. Vi har ca. 670 elever och de är fördelade på fyra förskoleklasser, tolv klasser i årskurs 1-3 och elva klasser i årskurs 4-6. Vår personal är uppdelade i arbetslag utifrån årskurser med cirka 10 medarbetare i varje.
Läs mer om Norrbyskolan på https://skolor.orebro.se/norrbyskolan.html
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du har ett gott relationellt ledarskap i din undervisning och kan jobba med dina elevers olika förutsättningar för lärande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott för årskurs F-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
• arbetserfarenhet från läraryrket i aktuella årskurserTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 december 2025 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer sker fortlöpande. Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 november.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
