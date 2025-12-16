Lärare Idrott och hälsa till Källeskolan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Skara Visa alla grundskollärarjobb i Skara
2025-12-16
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Källeskolan är en centralt belägen skola i Skara med ca 300 elever.
Skolan har ett välutbyggt
elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges förutsättningar att nå goda resultat.
På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids), årskursteam för respektive årskurs och två
fritidsavdelningar. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Skolans värdeord trygghet, lärande och motivation genomsyrar hela verksamhetsdagen.
Arbetet innebär
Dina arbetsuppgifter innebär ansvar för idrottsundervisningen, tillsammans med befintlig idrottslärare. Ni ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du samverkar med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.
Vem är du?
Du har god förmåga att samordna och planera för gemensamma skolaktiviteter såsom
simundervisning, friluftsdagar etc. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas
kunskapsutveckling. Du verkar för att skapa en positiv lärandesituation med fokus på att främja god hälsa där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Du har också förmåga att bygga goda relationer i kombination samt goda ämneskunskaper.
Kvalifikationer
• Legitimerad lärare, behörig att undervisa i idrott för årskurs 1-6, eller annan utbildning arbetsgivaren finner relevant.
• God förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.
• God förmåga att ta olika perspektiv och skapa respektfulla relationer med barn, föräldrar och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad t.o.m. 2026-06-09 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/190". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Erika Måneving 0511-32621 Jobbnummer
9646452