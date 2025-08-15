Lärare idrott och hälsa samt MA till Glöstorpsskolan
2025-08-15
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete? Vill du vara med göra skillnad för våra elever på Glöstorpsskolan?
Glöstorpsskolan är en 7-9-skola med drygt 300 elever. På skolan arbetar 45 personer och till skolan hör två särskilda undervisningsgrupper, (SU grupper), Nova och Nedergård.
Skolan tillhör skolområde Hisingen 15 tillsammans med Gunnestorpsskolan F-6 och Tångenskolan F-6. Skolområdet har en gemensam rektor samt fem biträdande rektorer. På skolan finns, förutom Glöstorpsskolans årskurser 7-9, även årskurserna 4-6 då en av våra skolor håller på att byggas ny.
Glöstorpsskolans motto är "Tillsammans för kunskap" och vår målsättning är att Glöstorpsskolan ska vara en skola där elever, personal och vårdnadshavare trivs och tar ett gemensamt ansvar för goda förutsättningar för lärande. På Glöstorpsskolan bryr vi oss om hur vi är mot varandra och vi arbetar aktivt med samarbete, förhållningssätt och konflikthantering. Vi arbetar enligt skolmodellen PALS i hela skolområdet. Vi fokuserar på matematik och läsförståelse med hjälp av Singaporemodellen i matematik och läsprojekt i alla ämnen.
Vi söker nu en vikarie för undervisning i idrott- och hälsa samt matematik. Vikariatet sträcker sig över höstterminen, med eventuell förlängning till vårterminen då med idrott- och hälsa och svenska som andraspråk.
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning, både självständigt och i nära samarbete med ämneskollegor.
Varje klass har två mentorer och i denna tjänst ingår mentorskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa samt matematik under höstterminen, med möjlighet till förlängning under vårterminen 2026. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk.
På Glöstorpsskolan arbetar vi tillsammans för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Det gör vi genom att ha ett gott samarbete och arbeta för goda relationer. Vi tänker att du sätter eleven i centrum och att du vill skapa intresse och motivation hos våra elever för att de ska nå långt i sina kunskaper. Vi tänker också att du värdesätter vår Glöstorpsanda där vi arbetar tillsammans och hjälper varandra.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC272545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Monika Nygren 0707–619886 Jobbnummer
9461117