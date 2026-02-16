Lärare idrott och hälsa, årskurs 1-6
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Alléskolan
Alléskolan är belägen på A7-området i Visby, en stadsdel som växer och utvecklas snabb takt.
Nya Alléskolan öppnade hösten 2024, en helt ny skolbyggnad med plats för 350 elever i årskurs F-6. Skolan har i dagsläget cirka 310 elever. Alléskolans ledord är Trygghet, Lärande och Trivsel. Du kommer mötas av engagerade kollegor och nyfikna elever som tillsammans utvecklar lärandets alla delar från leken till kunskap och gemenskap.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa årskurs 1-6 i ämnet idrott och hälsa. Undervisningen i idrott och hälsa sker i A7- hallen samt på närliggande idrottsplats. Du skall vara väl förtrogen med skolans styrdokument, du , genomför och följer upp undervisningen. Du skall vara flexibel och anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov. Du skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kan komma få mentorskap i någon årskurs.
Vem är du?
Du skall vara legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa årskurs 1-6.
Vi söker dig som är lyhörd, tålmodig och har en stark vilja att göra skillnad. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till olika situationer. Din analytiska förmåga och ditt strukturerade arbetssätt gör att du kan hantera komplexa utmaningar på ett effektivt sätt. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och anpassar undervisningen utifrån elevens behov i ämnet idrott och hälsa.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Alléskolan
Per Wessman, rektor 0498-204181
