Lärare idrott och hälsa åk 1-6 till Runnerydsskolan
2025-10-06
Brinner du, precis som vi, för skolans kompensatoriska uppdrag så är det här en intressant möjlighet. Vi arbetar sedan länge med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vi har kommit långt med digitalisering av undervisningen och vi har ett starkt team runt eleverna med olika specialkompetenser. Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun
Runnerydsskolan är Nässjö största grundskola med ca 550 elever. Vi är en skola vars anda präglas av flerspråkighet och en mix av kulturer. Tillsammans skapar vi undervisning, där varje elev får verktygen som krävs för att bli en ansvarstagande medborgare. På Runnerydsskolan får du tillsammans med elever och kollegor möjlighet att utvecklas, känna glädje och stolthet över framgångar i en av Sveriges modernaste skolor. Nu söker vi dig som är utbildad idrottslärare åk 1-6 och som brinner för att möta elever och få dem att känna glädje genom rörelse.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Du har tillsammans med kollega ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö. Du kommer tillsammans med kollega ansvarar för undervisningen i idrott och hälsa. Naturligtvis utgår du ifrån skolans styrdokument och de behov och intressen som eleverna visar. Tillsammans med dina kollegor utvecklar ni verksamheten och arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utvecklas. Skolan arbetar utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.Kvalifikationer
Du är behörig idrottslärare samt har giltig lärarlegitimation. Som tjänsten är utformad just nu är det undervisningen i idrott och hälsa men det är meriterande om du även har lärarlegitimation inom andra ämnen. Huvuddelen av tjänsten består av undervisningen i idrott och hälsa. Personlig lämplighet för tjänsten är viktig och detta innebär att du kan skapa goda relationer, har god samarbetsförmåga, är engagerad, flexibel och arbetar aktivt för att göra verksamheten ännu bättre.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Magnus Olsen magnus.olsen@nassjo.se 0380-518238
