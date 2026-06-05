Lärare idrott och hälsa
Härjedalens kommun / Grundskollärarjobb / Härjedalen Visa alla grundskollärarjobb i Härjedalen
2026-06-05
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Funäsdalens skola har cirka 260 elever i årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem. Skolan är vackert belägen mitt i byn vid foten av Funäsdalsberget. Vi har nära till längdspår, idrottsplats samt gondolen som tar oss upp till bergets toppstuga. Närhet till naturen sätter på olika sätt sin prägel på verksamheten som bokstavligt talat har ski-in ski-out läge.
Vi söker nu en lärare för undervisning i idrott och hälsa åk 1-9, viss tid som resurs i åk 4-6 kan ev bli aktuell. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt kursplan. Du samarbetar med kollegor och har elevernas kunskapsutveckling i fokus, du ingår i ett arbetslag där du deltar aktivt och bidrar med egna idéer och tidigare erfarenheter. Du är flexibel och arbetar systematiskt för att skapa en tydlig och stimulerande lärmiljö. Du har ett kreativt förhållningssätt och lyckas fånga och skapa lust att lära utifrån olika elevers behov. Vi arbetar med digitala verktyg i undervisningen vilket innebär att du behöver ha goda IT-kunskaper.Kvalifikationer
Lärarlegitimation samt goda kunskaper om skolans styrdokument är ett krav.
För denna tjänst är uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.Dina personliga egenskaper
Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet, som är förankrat i skolans läroplan och dess värdegrund. Du är flexibel och har förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever når resultat. Du är en person som både kan ge och ta hjälp och stöttning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du blir del av en engagerad och kompetent personalgrupp, Funäsdalens skola har en hög andel legitimerade lärare varav två förstelärare.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Irja Carlsson, Rektor, 068416760
Åsa Bendiksen, Ombud Sveriges Lärare, 0860-16100
Arbetsplats
Skolbacken
840 95 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5141067987
Tjänstens omfattning: 100%
Vikariat
Startdatum: 2026-08-11
Slutdatum: 2027-06-17
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
Medborgarhuset (visa karta
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842 80 FUNÄSDALEN Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Rektor
Irja Carlsson +4668416760 Jobbnummer
9949031