Lärare i tyska och/eller engelska
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekrytering
Är du en engagerad lärare som trivs nära både elever, djur och natur?
Vi söker nu en lärare i engelska och/eller tyska till ett naturbruksgymnasium med inriktning mot häst och mat, med riksintag och internatverksamhet. Här finns runt 200 elever som är nyfikna, motiverade och ofta med ett stort intresse för praktiskt arbete och livet på landet.
Företaget erbjuder
• En nära och familjär skolmiljö med stort elevengagemang
• Möjlighet att påverka och forma din undervisning
• Stöd av kollegor i engelska samt mentorstöd vid start
• En varm och välkomnande kultur där både elever och personal möts med respektArbetsuppgifter
Detta är ett vikariat med start så snart som möjligt fram till jullovet med goda möjligheter till fortsatt anställning direkt av skolan.
Omfattning: ca 70 % (möjlighet till 100 % inför nästa läsår)
Ämnen: Engelska (ca. 50 %) + Tyska (ca. 20 %)
Möjlighet att dela tjänsten mellan två personer finns om man är intresserad av enbart ett av ämnena.Profil
Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och ett varmt, lyhört och positivt sätt att möta elever. Lärarlegitimation är meriterande men inte ett krav, personlig lämplighet och pedagogisk fingertoppskänsla väger tungt. Som person är du är inlyssnande, kommunikativ och gillar frihet under ansvar samt ser värdet i att bygga undervisning på elevernas intressen.
Vi arbetar mobilfritt under lektionstid och värdesätter öppenhet, humor och samarbetar för att lyckas, både i klassrummet och kollegiet.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
