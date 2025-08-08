Lärare i tyska, Folkuniversitetet Uppsala
2025-08-08
Lärare i italienska på Internationella gymnasiet Uppsala
Internationella gymnasiet och Cultus gymnasium är två småskaliga gymnasieskolor som drivs i Folkuniversitetets regi i centrala Uppsala. Skolorna ligger i samma byggnad, har samma skolledning och består av ett lärarlag som i stor utsträckning arbetar på båda skolorna. Vi har det samhällsvetenskapliga programmet samt vård- och omsorgsprogrammet. Folkuniversitetet är partipolitiskt och religiöst obundet och skolorna är fria från vinstintresse.
Skolorna har tillsammans cirka 170 elever, och cirka 25 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna inlärning. Läs mer om våra profiler mot internationella frågor respektive räddningsmedicin och akutsjukvård på våra hemsidor:www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/gymnasieskolor/internationella-gymnasiet-uppsala/ www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/gymnasieskolor/cultus-uppsala/
Vi siktar i år på att starta undervisning i italienska, och söker därför en lärare som kan undervisa i kursen Italienska nybörjare nivå 1 på vårt samhällsvetenskapliga program.
Arbetsuppgifter
Undervisning i kursen Italienska nybörjare nivå 1. I allmänhet har vi små språkgrupper, vilket ger goda möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas och dina intressen och förutsättningar. Arbetet kräver ett flexiblet förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i italienska. Även du som är i slutet av din lärarutbildning, eller som inte är utbildad men har erfarenhet av undervisning, är välkommen att söka tjänsten. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och medarbetare.
Vi ser gärna att du
• Utvecklar undervisningen utifrån elevernas behov
• Har lätt för att kommunicera och samarbeta med ungdomar, föräldrar och kollegor
• Har ett tydligt ledarskap i klassrummet och ett förhållningssätt som stämmer överrens med skolans värdegrund
• Har förmågan att väcka elevernas engagemang och ansvarstagande
Typ av anställning
• Timanställning under läsåret 2025/26, med möjlighet till fortsatt anställning därefter utifrån behov.
• Omfattningen är två lektionspass i veckan, samt tid för för- och efterarbete.
Rekryteringen sker löpande under ansökningstiden så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Upplysningar
Fredrik Lund, rektor fredrik.lund@folkuniversitetet.se
Jon Svedin, facklig företrädare Sveriges lärare jon.svedin@folkuniversitetet.se Ersättning
