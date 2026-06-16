Lärare i Tyska
Svalövs Montessori Ekonomisk förening / Grundskollärarjobb / Svalöv Visa alla grundskollärarjobb i Svalöv
2026-06-16
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Svalövs Montessori söker en lärare Tyska till årskurs 6-9.
Som lärare i tyska ingår du i ett av Storskolans lärarteam, 6-7 eller 8-9. På Storskolan har vi 110 elever. Undervisningen i moderna språk utgår på Svalövs Montessori från tanken att både språket, dess kultur och länder ska komma till eleverna. Vi undervisar upplevelsebaserat.
Undervisningen i tyska är förlagd på två dagar, i grupperna mspr 6-7 och 8-9, totalt fyra lektioner i veckan.
Tjänsten kan kombineras med undervisning i svenska varför flera varianter till avtal finns (timavtal, procent lägst 25% + ev svenska om 50% + parlärare 25%).
Vi söker dig med erfarenhet av undervisning och betygssättning i Tyska. Du bör ha lärarlegitimation och behöver ha erfarenhet av att undervisa. Känner du dessutom till Montessorpedagogiken är det ett plus.
Svalövs Montessori har funnits sedan 1976 och vi är idag ett tydligt alternativ med positiv tro på upplevelsebaserat lärande. Vi är en ekonomisk föreninge, ett s.k. föräldrakooperativ, helt utan vinstuttag. Läsåret 26-27 har vi drygt 270 barn från förskolan till och med högstadiet. Vi är en skola med mycket goda förutsättningar att ge våra barn den start i livet alla barn förtjänar. Hos oss är barnens intresse, lust och glädje utgångspunkten för deras lärande. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn på livet.
Vi intervjuar löpande och undanber oss alla rekryteringsföretags erbjudanden om hjälp - eftersom det är en montessorifilosofi, att hjälp mig inte klara det jag rimligen klarar själv!. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: platsansokan@svalovsmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Montessori Ekonomisk förening
, https://svalovsmontessori.se
Onsjövägen 13 (visa karta
)
268 31 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs Montessoriskola Kontakt
bitr.Rektor
Malin Brusquini malin.brusquini@svalovsmontessori.se 0418-404425 Jobbnummer
9965090