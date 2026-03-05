Lärare i tyska
2026-03-05
Vasaskolan är en flerparallell högstadieskola belägen i Hedemora kommun. Skolan är centralt belägen i Hedemora, där även gymnasieskolan finns i samma byggnad. För närvarande går cirka 500 elever på skolan. Utöver det erbjuder vi även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
I Hedemora kommun är alla medarbetare engagerade i att arbeta utifrån värdegrunden KRAM. KRAM står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessa värdegrundsprinciper integreras i medarbetarens årliga enkätundersökningar, samt används som grund för medarbetar- och lönesamtal.
Bildningsförvaltningen söker lärare i tyska för Vasaskolan, vår kommunala högstadieskola. Undervisningen i tyska ligger på ca 50 %.
I varje årskurs finns mentorer som ansvarar för elevkontakter och kommunikation med vårdnadshavare. Mentorer deltar även i möten med vårdnadshavare och socialtjänst. Arbetslagen leds av arbetslagsledare, och vi bedriver kontinuerlig fortbildning utifrån vårt kvalitetsarbete.
Vi söker en legitimerad och behörig lärare i tyska.
Som medarbetare i vårt positiva team erbjuds du varierande och intressanta arbetsuppgifter. Du bidrar till utvecklingen av trygghet, stimulans och studiero bland våra elever och får möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och deltagande i kollegialt lärande.
Är du behörig i annat ämne kan det finnas möjlighet till heltid.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad med behörighet att undervisa i tyska på högstadiet.
* Du visar ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
* Du kan samarbeta och du har ett genuint intresse av att främja framgång och utveckling hos alla våra elever.
* Du ser varje elev som en individ med unika behov och strävar efter att skapa förutsättningar för deras maximala utveckling.
* Att arbeta kollegialt och ha en positiv syn på elevernas potential är en del av din arbetsfilosofi, och du är engagerad i att motivera och stimulera eleverna.
Vi rekryterar fortlöpande, sök gärna redan idag!
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Rektor Vasaskolan
Ann Eriksson 0225-34000 Jobbnummer
