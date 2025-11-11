Lärare i träslöjd och bild
2025-11-11
Välkommen till Bodals skola, den lilla skolan med det stora engagemanget. Vi är en väletablerad skola med höga förväntningar på eleverna, engagerad personal och behöriga lärare. Varje elev ska känna sig trygg och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans strävar vi efter ett klimat som präglas av kunskap, engagemang, trygghet och trivsel. Vi är övertygade om att trygga, självständiga och ansvarsfulla individer har alla de nycklar som behövs för att klara sig i livet.
Lidingö stad har 12 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Arbetsuppgifter
Är du en skicklig, engagerad och nyfiken lärare som vill ta vid ett spännande arbete? Vi söker dig som vill utveckla slöjdundervisningen till något nytt. I våra fina ämnesanpassade salar för slöjd, bild finns härliga förutsättningar att vara kreativ och skapa. Kvalifikationer
Vi söker dig med behörighet i träslöjd och gärna kompetens inom bild. Du arbetar strukturerat med planering av din undervisning och kan anpassa utifrån elevers individuella behov. Du är bra på att skapa en kreativ och inspirerande lärmiljö samtidigt som du också är säkerhetsmedveten.
Vi arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, att du har ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillsvidareanställning 60% med tillträde januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola

Kontakt
Rektor
Rektor
Cim Sabel
cim.sabel@lidingo.se
08-731 65 01
9598264