Lärare i träslöjd
Östhammars Kommun / Grundskollärarjobb / Östhammar Visa alla grundskollärarjobb i Östhammar
2026-07-08
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har en väl fungerande skolutvecklingsenhet som vi samarbetar med och rektorn finns närvarande på skolan i nära samarbete med dig.
Vi som söker en ny kollega jobbar på Öregrunds skola, en F-6 skola med cirka 171 elever belägen i Öregrunds tätort. Vi jobbar för nya pedagogiska idéer i kombination med ett långsiktigt utvecklingsarbete, alltid med eleven i centrum. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina idéer tillsammans med dina kollegor där vi integrerar eleverna i både fritids- och grundskoleverksamheten. Vi har fina och moderna lokaler i naturnära omgivningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som lärare i träslöjd hos oss ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma i ämnet träslöjd för årskurs 3-6. Du är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att ge eleverna rätt förutsättningar för att lyckas genom att utmana och stötta varje elev.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet i träslöjd alternativt har du ett stort intresse för undervisning. Om du har tidigare erfarenhet som lärare ses detta som fördel.
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden. En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du ser även vikten av effektiva och stödjande relationer till dina kollegor och arbetar tillsammans med dessa för att skapa en undervisning som ger eleverna rätt förutsättningar för att lyckas.
Har vi fångat ditt intresse? Ansök redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-22 .
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här anställningen begär vi utdrag ur belastningsregister.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00576". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun Kontakt
rektor
Margareta Rahm Johansson margareta.rahm.jansson@osthammar.se +46723035876 Jobbnummer
9997070