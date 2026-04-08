Lärare i trä- och metallslöjd, Aggarpsskolan
2026-04-08
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen är inne i en expansiv fas och är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 000 invånare.
Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar våra verksamheter. Alla skolformer arbetar och utvecklar digital kompetens i både utbildning och undervisning.
Uppdrag
Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant där alla ges möjlighet att lyckas? Är du lärare i trä- och metallslöjd och intresserad av ett nytt spännande uppdrag? Nu finns chansen att bli en del av Aggarpsskolan och arbeta tillsammans med oss för att alla ska lyckas.
Aggarpsskolan är en 4-9 skola som öppnade i augusti 2018 med kapacitet för cirka 700 elever. Vi har också en klass med elever som går i den anpassade grundskolan. Skolan är anpassad för att erbjuda elever och lärare goda förutsättningar för att alla ska lyckas. Genom delaktighet och inflytande skapar vi meningsfullhet för både elever och pedagoger.
I din roll som lärare i trä- och metallslöjd ansvarar du för undervisningens kvalitet och inspirerar och engagerar dina elever i ett kreativt klassrum med pågående skapandeprocesser. Som slöjdlärare hos oss får du möjlighet att arbeta i moderna och välplanerade slöjdlokaler tillsammans med skolans andra slöjdlärare.
Som lärare hos oss är det din uppgift att:
Ansvara för undervisning i trä- och metallslöjd
Planera, undervisa och utvärdera undervisning
Utbilda och stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling
Tillsammans med arbetslaget och dina ämneskollegor fortsätta utveckla innehållet i verksamheten
Kompetens
Vi söker dig som är behörig lärare i trä- och metallslöjd och har ett brinnande intresse för undervisning.
Vi ser gärna att du:
Har god pedagogisk insikt om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda det i ditt dagliga arbete
Organiserar för en god lärmiljö som präglas av trygghet och studiero
Självständigt utvecklar undervisningen och inspirerar dina elever
Är engagerad i skolutveckling och tillsammans med kollegor och skolledning vill driva utvecklingen framåt i ditt ämne
Du är en engagerad pedagog och intresserad av att utvecklas. Du vill arbeta för kollegialt lärande där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst tillsammans med engagerade kollegor på en nybyggd skola. Du är en god ambassadör för Aggarpsskolan och vill arbeta för vår vision - alla ska lyckas. Publiceringsdatum2026-04-08
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bifoga gärna din lärarlegitimation i din ansökan. Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Fackliga kontakter nås via kundservice kommunen@svedala.se 0406268000
