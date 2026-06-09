Lärare i trä/metallslöjd
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan / Grundskollärarjobb / Högsby Visa alla grundskollärarjobb i Högsby
2026-06-09
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Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i ämnet träslöjd, åk 3-9. Därtill sedvanliga läraruppgifter. Mentorsskap ingår.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet i att undervisa i trä- och metallslöjd
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd samt ett utdrag från belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som person är du stresstålig, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att skapa goda relationer med människor. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad syn samt en förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Tjänsten är en ferietjänst
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby Kommun
(org.nr 212000-0688)
Kyrkogatan 8 (visa karta
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579 80 HÖGSBY Arbetsplats
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan Kontakt
Rektor
Jenny Ramsner Joelsson 010-356 52 04 Jobbnummer
9953847