Lärare i textilslöjd till Tretjärnsskolan 20%
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Tretjärnsskolan ligger i skolområde Lövgärdet i Angered. Här går elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger nära Vättlefjäll och Surtesjön där det finns goda möjligheter för undervisning utomhus och härliga naturupplevelser, lek och rörelse varje dag, året runt.
Vår skola ligger i ett område där många kulturer skapar en gemensam kultur, som vi bidrar till och gör vårt bästa för att berika. På vår skola hjälps vi åt, våra elever är allas våra elever. Vi har ett välfungerande och inarbetat kollegialt arbete, värnar om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill undervisa i textilslöjd på Tretjärnsskolan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 20% sysselsättningsgrad, under 2–4 dagar. Du arbetar ihop i team med andra grundskollärare, fritidspedagoger samt klassresurser. Det är därför av största vikt att du är ansvarstagande samtidigt som du är bra på att samarbeta.
Som lärare initierar du ämnesutveckling och utvecklar de didaktiska delarna av undervisningen tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska ha goda baskunskaper, och kunna behärska ny teknik. Vi arbetar också aktivt med att eleverna ska ha förtroende för andra människor och tilltro till sin egen förmåga att påverka sina liv och det samhälle vi lever i.
Du planerar, genomför och utvärderar ditt arbete tillsammans med teamet. Din undervisning vilar på vetenskaplig grund. Du följer forskning som är relevant för skolan och bidrar till att våra skolor arbetar med att utveckla kvalitet inom undervisningen. Du ser att din undervisning är föränderlig och alltid baseras på elevernas behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning i textilslöjd F-3. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument för skolan. Det är meriterande om du har kunskap att undervisa elever med svenska som andraspråk.
Personliga kvalifikationer
Du har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen samt förmåga att förbättra elevers studieresultat. Du arbetar med förändring, nya idéer och metoder. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper. Du tar gärna egna initiativ och har lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån rådande omständigheter.
Det är viktigt att du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del av ditt arbete och du kan skapa engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Intervjuer för tjänsten sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Veronica Glanzelius veronica.glanzelius@grundskola.goteborg.se 031-3673821 Jobbnummer
9955016