Lärare i textilslöjd till Bräcke skola
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen / Grundskollärarjobb / Bräcke Visa alla grundskollärarjobb i Bräcke
2025-10-29
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu:
• Lärare till åk 3-9 i textilslöjd på 60 %.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår samarbete med övrig personal. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en trygg och stimulerande miljö, där ni ger eleverna det stöd och den stimulans de behöver för sitt lärande och sin fortsatta utveckling.
Om tjänsterna
Bräcke kommun tillämpar provanställning 6 månader som syftar till tillsvidareanställning för lärare med legitimation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation i främst textilslöjd.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
ÖVRIGT
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp.
För att arbeta inom skola- och barnomsorgsenhetens verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-24-SoB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se Arbetsplats
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kontakt
Rektor Bräcke skola
Anna-Maria Esbjörnsdotter anna-maria.esbjornsdotter@bracke.se 0693-16251 Jobbnummer
9579239