Lärare i textilslöjd till Arbrå skola
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2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Till Arbrå skola söker vi nu en lärare i textilslöjd. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde höstterminen 2026.
Arbråskolan är en F-9-skola med cirka 300 elever i två byggnader – det Gula huset, där F-2 och fritidshemmet huserar, och det Vita huset, där åk. 3-9 finns. Arbråskolan är en lärande organisation med positivt arbetsklimat och kompetenta arbetslag med undervisningen i fokus. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån positivt beteendestöd (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla elever. Då vår skola är naturskönt belägen har vi även ett intressant skolområde med direkt närhet till skog, natur och sporthall. Hos oss hittar du helt enkelt det bästa Hälsinglands fantastiska natur har att erbjuda – direkt runt hörnet. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i slöjdämne kommer du att undervisa i textilslöjd. Utöver undervisning kommer du att planera, bedriva, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplan och gällande styrdokument. Genom samarbete med övrig personal på skolan kommer du även att arbeta för skolans utveckling och sträva efter att skapa en god miljö för både elever och personal. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för undervisning i textilslöjd i grundskolan. Du är flexibel, positiv, entusiastisk, initiativrik och arbetar med höga förväntningar mot målen. Stor vikt läggs vid personlighet lämplighet, förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra vuxna samt att i övrigt vara en god förebild. Då du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med kollegor ser vi att du är en person med god ansvars- och samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat utifrån positivt beteendestöd (PBS).
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbråskolan Kontakt
Daniel Johansson 0730422329 Jobbnummer
9953725