Lärare i textilslöjd på Maltesholmsskolan
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2026-07-15
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Maltesholmsskolan ligger i Hässelby Strand med närhet till naturen. Mälaren och Grimstaskogen ligger bara ett stenkast från skolan. Skolan har idag cirka 420 elever fördelade på tre
förskoleklasser, 14 grundskoleklasser i årskurs 1–6, anpassad grundskola och fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-3 samt mellanstadieverksamhet för elever i årskurs 4 -6.
Maltesholmsskolan ska vara den bästa skolan för varje elev som går här.
Vår värdegrund bygger på "Alla är olika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola" och våra trivselpunkter är: "Visa respekt för dig själv, Visa respekt för andra, Visa respekt för våra saker och vår miljö".
Ett av Maltesholmsskolans prioriterade arbetssätt, som hålls levande i våra utvecklingsarbeten av den pedagogiska verksamheten, är att undervisningen inom ramen för elevernas hela skoldag ska präglas av ett språkutvecklande arbetssätt.
Läs mer på maltesholmsskolan.stockholm.sePubliceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Maltesholmsskolan ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma i textilslöjd. Undervisningen äger rum i en välutrustad slöjdsal där du undervisar elever i årskurs 3-6 i såväl grundskolan som den anpassade grundskolan. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Möjlighet till kollegialt utbyte med andra lärare i slöjd finns genom nätverksträffar i vårt område. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i textilslöjd.
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas.
Du är en tydlig ledare i klassrummet som skapar en trygg lärandemiljö för eleverna. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din undervisning och övriga uppdrag som ingår i din roll på ett strukturerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.
Läs mer på pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Persikogatan 44 (visa karta
)
165 63 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Maltesholmsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Segen Atterlid segen.atterlid@edu.stockholm.se 08-50841602 Jobbnummer
10003444