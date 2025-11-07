Lärare i textilslöjd på Kristinebergskolan
2025-11-07
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 430 elever belägen centralt i Borås. Vi har en treparallellig skolverksamhet som även innefattar fyra fritidshemsavdelningar. Vi arbetar i arbetslag och eftersträvar ett tätt samarbete mellan årskurser och avdelningar. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, kunskap och ansvar genomsyrar hela verksamhetsdagen.
Lärare i textilslöjd på Kristinebergskolan

Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för undervisning i ämnet textilslöjd i årskurs 3-6. I uppdraget ingår att självständigt planera, genomföra, följa upp, analysera och anpassa arbetet på olika sätt men även i nära samarbete med övrig personal. Undervisningen i textilslöjd är cirka 80 % och utifrån din behörighet och ditt intresse kommer det finnas möjlighet att undervisa i ytterligare något ämne.
Du samarbetar inom slöjdlärarämnet med din närmaste kollega som undervisar i trä- och metallslöjd och kommer även ha ett nära samarbeta med övriga kollegor i arbetslagen. Vi värdesätter också ett nära samarbete och en bra dialog med vårdnadshavare. Du vill tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla undervisningen för våra elever på Kristinebergskolan. Du tar ansvar för en god pedagogisk lärmiljö och elevernas behov.
Övrig information
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd och även ytterligare ämne.
Som person är du trygg i ditt ledarskap och har förmågan att kunna leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du har god samarbetsförmåga och en vilja och drivkraft att tillsammans med arbetslaget ansvara för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du har intresse och vilja att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar alla elever.Så ansöker du
