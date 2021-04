Lärare i textilslöjd - Osby kommun, Barn och Utbildning - Grundskolelärarjobb i Osby

Osby kommun, Barn och Utbildning / Grundskolelärarjobb / Osby2021-04-09Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Vi kan vi vill vi vågar! Vågar du?Hasslarödsskolan är en F-9 skola med ca 550 elever. Skolan har 10 minuters gångavstånd till stationen.2021-04-09Hasslarödsskolan söker lärare i textilslöjd åk 3-9.På skolan får du en utbildad kollega och det finns två välutrustade textilslöjdsalar. Eleverna får undervisning i halvklass. Du ingår i ett arbetslag som består av olika ämneslärare och kommer även att ha mentorskap i en klass tillsammans med en kollega. Tillsammans med lokal elevhälsa och skolledning utvecklar ni en stimulerande och trivsam verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi ifrån kollegialt lärande som sker i arbetslaget och i ämneslag. Skolan har en trivsam miljö och lärare som trivs att arbeta tillsammans.Som sökande är du legitimerad lärare i textilslöjd.Du som söker skall vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, stimulerande och lärorik miljö under skoldagen.På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet, enskilt och tillsammans med andra, samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvärlden samt ser utvecklingsmöjligheter i verksamheten.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande med tidigare arbete inom grundskolan.ÖVRIGTI denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Osby kommun, Barn och Utbildning5683077