Lärare i textilslöjd
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2026-07-29
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som lärare i textilslöjd på Bors skola.
Bors skola är en trevlig 7-9 skola med ca 180 elever, strax utanför Värnamo. Vi har ändamålsenliga undervisningssalar som renoverades för inte så länge sedan.
Just nu arbetar vi med ledarskap i klassrummet, ökad närvaro för eleverna och ökad studiero.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa elever i textilslöjd på Bors skola och närliggande F - 6 skolor. På skolan kommer du att ingå i både ämneslag och arbetslag. I tjänsten ingår också att mentor för en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare i textilslöjd. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmåga att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Du inser värdet i att skapa goda relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor. Du har god vana inom digital teknik samt har höga krav på att göra undervisningen tillgänglig för alla.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Barn- Och Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Anders Crona, Bor Skola Kontakt
Rektor
Anders Crona anders.crona@edu.varnamo.se 0765144625 Jobbnummer
10014980