Lärare i textilslöjd 100% - Karlstads kommun - Grundskolelärarjobb i Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.2021-06-28Hultsbergsskolan är en nyrenoverad och fin F-9 skola i Karlstads västra delar.Skolan har bra resultatutveckling och hög grad av trygghet och trivsel. Hela skolan arbetar med tillgänglig lärmiljö för att möjliggöra mycket god kunskapsutveckling för alla elever. Tjänsten är placerad på enheten 7-9. År Enheten omfattar ca 200 elever i nio klasser fördelade på två arbetslag och ca 20 lärare. Kommande läsår satsar vi extra mycket på 7-9 på att arbeta med normer och värden genom olika samarbeten och en förstärkt elevhälsa.Tjänsten innebär undervisning i textilslöjd för åk 3-9. I textilslöjd arbetar vi i halvklasser vilket innebär små undervisningsgrupper. Utöver undervisning ingår även mentorskap i år 7.Du ingår i ett av våra arbetslag. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper om styrdokumenten och både kan arbeta självständigt och dela med dig till kollegor. Du tar ett stort ansvar för elevernas kunskapsutveckling och att möter elevers olika behov.Du du är engagerad i arbetet med eleverna och i att forma tillgängliga lärmiljöer tillsammans med ditt arbetslag, ämneslag och elevhälsan. Vi har även stort fokus på skolnärvaro som en del av ett förebyggande och främjande arbetet.Vi söker dig som är legitimerad lärare i textilslöjd till åk 3-9. Du ska vara flexibel, lugn, ha godsamarbetsförmåga och vara duktig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare samt ha ett stort intresse för barn och ungdomars lärande.Vi ser gärna att du har goda kunskaper om digitala verktyg. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas