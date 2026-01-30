Lärare i teknik och samhällsbyggande
2026-01-30
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges nyaste och modernaste gymnasieskolor och en av de allra största.
Skolan har ca 2000 elever och 250 medarbetare. Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att jobba med hållbart samhällsbyggande tillsammans med våra fantastiska elever? Vi söker dig som vill undervisa i ämnena Teknik 1 och hållbart samhällsbyggande. Hos oss är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom byggbranschen gärna med erfarenhet som ingenjör. Helst är du behörig lärare. Du trivs att jobba med människor och har förmågan att möta, motivera och utveckla andra utifrån olika förutsättningar.
Du har lätt att samarbeta och är flexibel och van vid problemlösning samt att arbeta både självständigt och i grupp. Du bemöter elever och kollegor med god etik och sunda värderingar. För att lyckas i rollen är du tydlig och bra på att skapa och upprätthålla goda relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och din arbetslivserfarenhet.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Sundsta- Älvkullegymnasiet Kontakt
Maria Sundin 070-0924973 Jobbnummer
