Lärare i teknik
Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-12
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International School of the Gothenburg Region (ISGR) söker lärare i teknik åk 6-9 Sista dag att ansöka är 2026-07-09
ISGR, International School of the Gothenburg Region, är en fristående skola i centrala Göteborg med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella sektionen som följer IB-programmet,International Baccalaureate. Vi erbjuder en trygg och dynamisk miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid!
ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum, Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs kommun.
Skolan har elever från över 60 olika nationaliteter. Eleverna undervisas av en erfaren och kvalificerad personal, som inspirerar eleverna till ett livslångt lärande vilket innefattar mångfald och förmåga att utforska världen.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Den nationella sektionen söker nu en lärare i ämnet Teknik. Tjänsten är tillsvidare med en omfattning om 50% med tillträde den 10 augusti 2026.
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i teknik 6-9. Behörighet i ytterligare ämnen är meriterande.
● Du har mycket goda ämneskunskaper.
● Du har en god förmåga att möta upp alla elever.
● Du har vilja och förmåga att samarbeta med övriga arbetskamrater.
OM TJÄNSTEN
Som tekniklärare hos oss inspirerar du elever att förstå, utforska och påverka den tekniska värld de lever i. Genom praktiska projekt, kreativ problemlösning och konstruktionsarbete utvecklar eleverna tekniska kunskaper, samarbetsförmåga och framtidstro. Du hjälper dem att se hur teknik påverkar människor, samhälle och miljö – och hur de själva kan vara med och forma framtiden. I nära samarbete med kollegor och elevhälsoteamet skapar du en trygg och inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare i teknik, år 6-9 Behörighet i ytterligare ämnen är meriterande.
LÖN
Fast lön
ANSÖKAN
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen med din ansökan via e-post senast 2026-07-09 till helena.rundeus@staff.isgr.se
ÖVRIGT
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom skolan. Detta beställer du på Polisens hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: helena.rundeus@staff.isgr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Lärare i teknik"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag
(org.nr 556527-5657)
Guldhedsgatan 6 (visa karta
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413 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Isgr Campus Guldheden Jobbnummer
9960804