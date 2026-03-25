Lärare i tal- och språkklass, årskurs 7-9
2026-03-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gotlands resursskola
Gotlands resursskola tar emot elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Vi har idag cirka 60 elever och ungefär 30 medarbetare. Eleverna har behov av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön som är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till individuellt anpassat stöd. Tal- och språk årskurs 7-9 har sin verksamhet på Solbergaskolan.
Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill vara en del av utvecklingen av Gotlands resursskola.
Tal- och språkklasserna tar emot elever med generell språkstörning. All personal arbetar med språk och kommunikation under hela skoldagen. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är nödvändigt för att eleverna ska lyckas att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan använder anpassat lärmaterial och arbetar med visuellt stöd såsom bildstöd och strukturstöd. Du kommer att undervisa i årskurs 7-9 samt vara mentor. Arbetet innebär ett nära samarbete i arbetslag, specialpedagog och logopeder. Samarbete och kollegialt utbyte sker också med tal- och språk F-6 och med andra enheter inom Gotlands resursskola.
Vem är du?
Du som söker är behörig och har lärarlegitimation. Vi söker dig med behörighet i matematik och NO-ämnen och med kunskap i språkutvecklande arbetssätt. Erfarenhet av att jobba med elever med språkstörning, kompensatoriska verktyg samt utbildning inom specialpedagogik är meriterande.
Du är bra på att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är van vid att anpassa och förhålla dig till olika situationer och att utarbeta lärmiljöer efter elevernas olika behov. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverkar med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.
Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/391".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Gotlands resursskola
Anna Kindblad, rektor 0498-203895
9817639