Lärare i Svenska till Centralskolan
2025-09-29
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Lärare i svenska - 100 % vikariat
Centralskolan i Laxå, årskurs 7-9
Möjlighet till förlängning
Vill du göra skillnad i elevernas liv?
Laxå kommuns Barn- och utbildningsnämnd är inne i ett spännande utvecklingsarbete, och vi söker nu en engagerad lärare i svenska och svenska som andraspråk (SVA) till Centralskolan.
Hos oss får du vara med och forma en undervisning som rustar eleverna för framtiden.
Tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i svenska och 7-9. Tjänsten är ett vikariat på 100 %, med goda möjligheter till förlängning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Centralskolan är en 4-9-skola där samarbete, kollegialt lärande och elevens bästa står i centrum. Vi arbetar lösningsfokuserat och tror på allas förmåga att lyckas. Hos oss får du vara en del av ett kompetent och positivt kollegium som tillsammans driver skolutvecklingen framåt.
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation med behörighet i svenska, meriterande är även behörighet i SVA.
Tror på alla elevers förmåga att lyckas.
Har en tydlig struktur i undervisningen och arbetar formativt.
Bygger starka relationer med elever och kollegor och vill ta ett aktivt ansvar som mentor och bidra till skolans helhet.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En trygg och trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En skola där vi samarbetar för att alla elever ska utvecklas Möjlighet att påverka skolans utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till Laxå kommun - tillsammans skapar vi en skola där alla kan lyckas!
