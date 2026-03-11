Lärare i svenska/sva/eng till Tanumskolan 7-9
2026-03-11
Tanumskolan är en F-9 skola i Tanums kommuns centralort Tanumshede.
Skolan har ca 500 elever. Nyfikenhet, Engagemang, Trygghet och Tolerans är ledord som vi värderar högt och utgår från i planeringen av vår verksamhet. Hos oss ser alla sitt uppdrag som gemensamt och där alla har en viktig funktion.Dina arbetsuppgifter
Vår skola söker en engagerad lärare som tycker om att planera inspirerande lektioner som väcker elevernas nyfikenhet och uppmuntrar eleven att utvecklas.
Du kommer att tillhöra ett av två arbetslag på skolan och undervisa i svenska/sva och engelska. Det finns flera lärare i svenska/sva och engelska att samarbeta med på skolan. Du kommer att vara mentor tillsammans med en annan lärare i en klass.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i svenska/sva och engelska för åk 7-9.
Du är bra på att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du kan skapa engagerande lärmiljöer utifrån ett tydligt och och strukturerat ledarskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en visstidsanställning på 80 % med tillträde 11 augusti 2026.
Vid avsaknad av behöriga sökande kan det bli aktuellt att anställa någon som obehörig lärare tidsbegränsat enligt skollagen.
Upplysningar
Rektor Camilla Odinger 0525-183 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Vi kommer att göra urval och påbörja intervjuerna löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Giltigt utdrag från polisens belastningsregister, samt giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
