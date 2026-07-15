Lärare i svenska som andraspråk, vuxenutbildning
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen / Pedagogjobb / Trelleborg Visa alla pedagogjobb i Trelleborg
2026-07-15
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vi bygger om och bygger nytt! Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa, ska du läsa vidare.
Vill du jobba med arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och vuxenutbildning?
Vi söker dig som har energi och mod att bidra med nya metoder och arbetssätt för att lyckas med vårt uppdrag. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en politisk styrd verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för eleven, näringslivet och kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom den. Likaså med vårt arbetsmarknadsperspektiv som är grunden i vår organisation.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har legitimation som lärare i svenska som andraspråk samt kan kombinera detta med annat ämne. Som lärare inom vuxenutbildningen i Trelleborg skapar du och dina kollegor en utvecklande studiemiljö för eleverna som ger de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Du trivs med vuxenutbildningens flexibilitet och arbetar naturligt med individualisering av undervisningen enligt läroplanen för vuxenutbildningen. Du samarbetar och samverkar med olika roller inom Arbetsmarknadsförvaltningen och ser kompetensförsörjning som ett viktigt perspektiv i utbildningen.
Tillsammans med rektor och övriga kollegor leder och utvecklar du undervisningen för ökad måluppfyllelse. Du bidrar även aktivt till utveckling- och kvalitetsarbetet inom enheten. Vidare kommer du att ingå i ett lärarlag som präglas av kollegialt stöd, utveckling och en enorm arbetsglädje. Vi ser det som en självklarhet att du är insatt i aktuell skolforskning samtidigt som du har en god förmåga att sprida goda exempel från din egen undervisning.
Tjänsten består av undervisning på distans och i klassrum. Kurser och studieformen kan variera, beroende på elevunderlag som förändras över tid. Kvällsundervisning förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av vuxenutbildningen och kan planera en flexibel undervisning som passar vuxna elevers förutsättningar och behov. Du är väl förtrogen med läroplanen inom vuxenutbildningen och de nationella målen. Arbetsmarknadsfrågor står dig nära om hjärtat och du trivs med att planera din undervisning utifrån olika studietakter och studieformer.
För tjänsten krävs lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk på gymnasial nivå. God digital kompetens och erfarenhet av vuxnas lärande är meriterande.
Meriterande är god digital kompetens och erfarenhet av vuxnas lärande. Vidare är det även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet eller kunskap-och språkutvecklande arbetssätt samt kan visa på dokumenterad förmåga att individualisera undervisningen.
Du behöver även trivas med arbete i verksamheter med hög föränderlighet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Corfitz Beck-Friisgatan 4B (visa karta
)
231 83 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Karen Lind karen.lind@trelleborg.se 0734-667452 Jobbnummer
10003605