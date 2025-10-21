Lärare i svenska som andraspråk i Gällivare
2025-10-21
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Luleå
, Piteå
, Uppsala
, Västerås
Gillar du en flexibel och ombytande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik? Inspireras du av att träffa internationella talanger med starkt driv? Då är du kanske rätt person för rollen vi söker.
Vad vi söker
Jus nu söker vi en utbildad och kvalificerad svensklärare med erfarenhet av att utbilda vuxna i svenska som andra språk till vår verksamhet i Norrbotten.
I arbetsuppgifterna ingår kundanpassad undervisning, individanpassad planering och att skriva dokumentation av lektioner. Ett uppdrag omfattar i genomsnitt 20-50 lektioner. Den typiska intensiteten per kund och kurs är ett undervisningstillfälle på ca 1,5 timmar en-två gånger i veckan. Din arbetsplats kommer att vara i i olika delar av Norrbotten.
Ett av våra främsta affärsområden är individuell privatundervisning och grupputbildning i svenska för sjukvårdspersonal. Varje kund och elev är unik och vi lägger upp undervisningen helt efter de specifika behov varje kund har. Kurserna hålls i regel på plats hos arbetsgivaren. Du kommer arbeta självständigt och ska ha vana av att ansvara för kurser och uppdrag. Du kan alltid välja din arbetstid, men vi prioriterar sökande som är flexibla med tider och platser.
Du bör vara driven och duktig som svensklärare och intresserad av att undervisa expats och internationella talanger som har flyttat till Sverige. Du ska ha en lärarutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande pedagogisk utbildning samt erfarenhet av att undervisa i svenska som andra språk med minst 90 högskolepoäng i ämnesområdet svenska och minst tre (3) års sammanhängande dokumenterad erfarenhet av vuxenutbildning i svenska för personer med utländsk bakgrund. Särskilt viktigt är att du har erfarenhet av att ha undervisat sjukvårdspersonal innan och har förståelse för undervisning som ett serviceerbjudande.
Tjänsten kommer att starta omgående och vi behandlar ansökningar löpande.
Om Oss
Grow Internationals är ett företag som stödjer och utbildar expats och internationella talanger inom områdena språk, karriär och interkulturell kompetens samt hjälper dem med att bli en del av det svenska samhället genom att ordna olika sociala nöjes- och nätverksaktiviteter. Vi säkerställer utländska medarbetares välbefinnande och motivation genom utvecklad språklig kompetens och ökad kulturell förståelse.
Inom området språk erbjuder vi både grupplektioner och privatlektioner i svenska. Våra lärare har alltid en flexibel arbetstid och kan välja sitt eget schema. Bland våra kunder återfinns stora internationella företag, universitet och organisationer samt enskilda individer.
OBS! Endast kompletta ansökningar innehållande CV och personligt brev kommer att beaktas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: opportunity@growinternationals.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare svenska Gällivare".
Grow Internationals AB
